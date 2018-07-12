У Херсоні масово виробляли контрафактну каву

"Підпільний цех по виробництву кави, підробленої під відому марку, організували троє херсонців та один житель АР Крим. Цех розташовувався у приміщенні складу, де в антисанітарних умовах виготовлялася кава без дотримання будь-яких технологій та стандартів. Рецептуру організатори прочитали в Інтернеті, інгредієнти додавали на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.



Працівники поліції встановили, що зловмисники продавали продукцію оптом і вроздріб підприємцям не лише з Херсонської, а й інших областей України. Ціну ставили трохи нижчу за оригінал. У свою чергу, підприємці постачали підроблену каву у невеликі кіоски, магазини та бази.



На даний час встановлено особи всіх причетних до виробництва підробленої кави, незабаром їм буде повідомлено про підозру. Також встановлюються усі місця збуту фальсифікату.



Під час проведення санкціонованого обшуку на території складу поліцейські вилучили обладнання, за допомогою якого виготовлялася кава. Це звичайна бетономішалка, у якій зловмисники змішували інгредієнти невідомого походження, та станки з виготовлення упаковування відомої марки. Також вилучені кошти, отриманні від протиправної діяльності.



Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.



Як повідомляв УНН, у Криму, в розпал літнього сезону, активізувалася робота нелегальних алкогольників. Рахунок вилученого правоохоронцем сурогату йде на десятки тонн.