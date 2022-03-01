В Херсоне "крутят" фейковое переозвученное видео Зеленского - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Херсоне "крутят" фейковое переозвученное видео президента Украины Владимира Зеленского, якобы, в Киеве подписана "капитуляция". Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.
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“В Херсоне крутят фейкове переозвучене видео Зеленского, вроде бы, в Киеве подписана капитуляция. Ясно, что люди, сведущие в информвойне, в это не поверят. Но не все имеют иммунитет к пропаганде”, — написал журналист.
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Министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook сообщил, что по имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию.
“Ее цель — с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Сначала они планируют устроить перебои связи.
После этого будут массированно вброшены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию”, — написал министр.
По его словам, в “подтверждение” этого фейка будут распространять якобы подписанные “документы”, а также смонтированные фейковые видеоролики.
Вместе с тем, Резников подчеркнул, что подобные сообщения - ложь.
“Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа! Предупредите всех, кого сможете. Многие из тех, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду. Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление!" - резюмировал министр.