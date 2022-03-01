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У Херсоні "крутять" фейкове переозвучене відео Зеленського - журналіст

У Херсоні "крутять" фейкове переозвучене відео Зеленського - журналіст

Київ • УНН

 • 206372 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У Херсоні "крутять" фейкове переозвучене відео президента України Володимира Зеленського, начебто, в Київі підписана "капітуляція". Про це у Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає УНН.

Цитата

“У Херсоні крутять фейкове переозвучене відео Зеленського, начебто, в Києві підписана капітуляція. Ясно, що люди, які обізнані в інформвійні, в це не повірять. Але не всі мають імунітет до пропаганди”, — написав журналіст.

Додамо

Міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що за наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

“Її мета — з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку.

Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію”, — написав міністр.

За його словами, на “підтвердження” цього фейку будуть поширювати начебто підписані “документи”, а також змонтовані фейкові відеоролики.

Разом з тим, Резніков наголосив, що подібні повідомлення — брехня.

“Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір!” — резюмував міністр.

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