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В Херсоне из-за аварии без воды остались 10 домов

Киев • УНН

 • 6983 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Херсоне 10 домов отключили от водоснабжения из-за прорыва магистрали. Об этом сообщила пресс-служба Херсонского городского совета, передает УНН.

В Херсоне из-за аварии без воды остались 10 домов

"17 декабря по адресу ул. И.Кулика, 122 произошел порыв магистрали. В результате было отключено от водоснабжения 10 домов", – говорится в сообщении.

"Херсонводоканал" пообещал ликвидировать аварию в ближайшее время.

Напомним, на водопроводе "Горловка – Торецк" увеличились расходы воды. В связи с этим Фильтровальная станция №2 остановила подачу воды по водопроводу. Из-за этого было остановлено централизованное водоснабжение в четырех населенных пунктах: город Торецк и Железное, пгт Пивничное и Пивденное. Из-за отсутствия воды в Торецкое объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.

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