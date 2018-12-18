У Херсоні через аварію без води лишилися 10 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Херсоні 10 будинків відключили від водопостачання через прорив магістралі. Про це повідомила прес-служба Херсонської міської ради, передає УНН.
"17 грудня за адресою вул. І.Кулика, 122 стався порив магістралі. У результаті було відключено від водопостачання 10 будинків", – йдеться в повідомленні.
"Херсонводоканал" пообіцяв ліквідувати аварію найближчим часом.
Нагадаємо, на водогоні "Горлівка – Торецьк" збільшилися витрати води. У зв’язку з цим Фільтрувальна станція №2 зупинила подачу води по водогону. Через це було зупинено централізоване водопостачання у чотирьох населених пунктах: місто Торецьк та Залізне, смт Північний та Південний. Через відсутність води у Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня.