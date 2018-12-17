Чотири населених пункти на Донбасі залишились без води
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Наразі зупинено централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, смт. Північний та Південний. Без води опинились понад 40 тисяч осіб. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області, передає УНН.
“Шановні мешканці та гості міста Торецьк! У результаті ворожих обстрілів з боку російських найманців є підозра пошкодження водогону Горлівка-Торецьк. Просимо Вас зробити мінімально необхідний запас води”, — йдеться у повідомленні на сайті Торецької військово-цивільної адміністрації.
Внаслідок обстрілів зупинено централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, смт. Північний та Південний.
16 грудня о 22:00 до Головного управління надійшла інформація про збільшення втрат води на водогоні “Горлівка — Торецьк” діаметром 900 мм, в результаті чого Горлівською Фільтрувальною станцією № 2 зупинено подачу води по водогону.
Станом на 06:00 17 грудня без централізованого водопостачання залишається 42 813 осіб.
В м. Торецьк є резервуар питної води об’ємом 10 000 м3, в якому наразі міститься 2,500 м3 питної води, мінімальний рівень води у резервуарі для забору насосними агрегатами складає 1000 м3. За необхідністю вода буде подаватись населенню погодинно із резервуару. У разі відсутності води в резервуарі, забезпечення населення водою буде здійснюватися шляхом підвозу автомобілями.
Встановлення причин збільшення втрат води на водогоні планується на 17 грудня.
Від Головного управління сили та засоби не залучались.
Нагадаємо, 11 грудня на Луганщині затопило сади і городи через обстріл водогону.