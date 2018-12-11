На Луганщині затопило сади і городи через обстріл водогону
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Внаслідок обстрілу бойовиками ОРДЛО на Луганщині пошкоджено магістральний водогін, який забезпечує питною водою десятки населених пунктів. Про це у Facebook повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, повідомляє УНН.
“У вівторок, 11 грудня 2018 року, у районі підконтрольної уряду України с. Катеринівки Попаснянського району, через обстріли з боку НЗФ повністю пошкоджено магістральний водогін діаметром −1200 мм, що забезпечує питною водою десятки населених пунктів Луганської області. Серйозні пошкодження водогону призвели до значного витоку питної води в обсязі більше ніж 2 тис. куб. м на годину та затоплення місцевості, присадибних ділянок, що знаходяться поблизу місця ураження”, — йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що ремонтні бригади Попаснянського районного водоканалу в оперативному порядку виїхали до місця пошкодження водогону та здійснюють усі необхідні заходи з виконання аварійно-відновлювальних робіт, аби найближчим часом відновити подачу води.
Як повідомляв УНН, 11 грудня внаслідок обстрілу окупантами м. Золоте в Попаснянському районі на Луганщині був пошкоджений магістральний водопровід діаметром 1200 мм. Постачання води було припинено як на підконтрольні Україні території, так і на окуповані.