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В Луганской области затопило сады и огороды из-за обстрела водопровода

Киев • УНН

 • 10279 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В результате обстрела боевиками ОРДЛО в Луганской области поврежден магистральный водопровод, который обеспечивает питьевой водой десятки населенных пунктов. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, сообщает УНН.

В Луганской области затопило сады и огороды из-за обстрела водопровода

"Во вторник, 11 декабря 2018 года, в районе подконтрольной правительству Украины с. Катериновки Попаснянского района, из-за обстрелов со стороны НВФ полностью поврежден магистральный водопровод диаметром -1200 мм, что обеспечивает питьевой водой десятки населенных пунктов Луганской области. Серьезные повреждения водопровода привели к значительной утечке питьевой воды в объеме более 2 тыс. куб. м в час и затоплению местности, приусадебных участков, находящихся вблизи места поражения", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ремонтные бригады Попаснянского районного водоканала в оперативном порядке выехали к месту повреждения водопровода и осуществляют все необходимые меры по выполнению аварийно-восстановительных работ, чтобы в ближайшее время возобновить подачу воды.

Как сообщал УНН, 11 декабря в результате обстрела оккупантами г. Золотое в Попаснянском районе Луганской области был поврежден магистральный водопровод диаметром 1200 мм. Поставка воды была прекращена как на подконтрольные Украины территории, так и на оккупированные.

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