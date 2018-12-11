В Луганской области затопило сады и огороды из-за обстрела водопровода

"Во вторник, 11 декабря 2018 года, в районе подконтрольной правительству Украины с. Катериновки Попаснянского района, из-за обстрелов со стороны НВФ полностью поврежден магистральный водопровод диаметром -1200 мм, что обеспечивает питьевой водой десятки населенных пунктов Луганской области. Серьезные повреждения водопровода привели к значительной утечке питьевой воды в объеме более 2 тыс. куб. м в час и затоплению местности, приусадебных участков, находящихся вблизи места поражения", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ремонтные бригады Попаснянского районного водоканала в оперативном порядке выехали к месту повреждения водопровода и осуществляют все необходимые меры по выполнению аварийно-восстановительных работ, чтобы в ближайшее время возобновить подачу воды.

Как сообщал УНН, 11 декабря в результате обстрела оккупантами г. Золотое в Попаснянском районе Луганской области был поврежден магистральный водопровод диаметром 1200 мм. Поставка воды была прекращена как на подконтрольные Украины территории, так и на оккупированные.