Бойовики обстрілами перебили водогін у Луганській області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Внаслідок обстрілу бойовиками поблизу села Катеринівка Луганської області було пошкоджено центральний водогін, через що місцевому населенню скоротили подачу питної води. Також село залишилося без електроживлення. Без водопостачання також залишилося місто Золоте. Про це повідомила прес-служба Попаснянської райдержадміністрації, передає УНН.
"Сьогодні в наслідок обстрілу проросійськими бойовиками поблизу села Катеринівка Попаснянського району було перебито центральний водогін. У результаті влучання у трубу утворився значний виток води – більше 2000 кубометрів на годину, що призвело до скорочення подачі питної води місцевому населенню", – йдеться в повідомленні.
Крім того, заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко у Facebook повідомив, що місто Золоте залишилося без водопостачання, а село Катеринівка – без електроживлення.
"Також припинена подача води на окуповані території. На місце аварії виїхали ремонтні бригади, вживаються усі необхідні заходи щодо нормалізації ситуації", – написав Клименко.
Нагадаємо, у результаті супутникового дослідження тимчасово окупованої території Донецької області зафіксували пошкодження Південно-Донбаського водогону. Через це з'явилася загроза подачі питної води для 1,3 мільйона мирного населення.