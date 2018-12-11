Боевики обстрелами перебили водопровод в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В результате обстрела боевиками вблизи села Катериновка Луганской области было повреждено центральный водопровод, из-за чего местному населению сократили подачу питьевой воды. Также село осталось без электропитания. Без водоснабжения также остался город Золотое. Об этом сообщила пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации, передает УНН.
"Сегодня в результате обстрела пророссийскими боевиками вблизи села Катериновка Попаснянского района было перебито центральный водопровод. В результате попадания в трубу образовался значительный виток воды – более 2000 кубометров в час, что привело к сокращению подачи питьевой воды местному населению", – говорится в сообщении.
Кроме того, заместитель глава Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко в Facebook сообщил, что город Золотое осталось без водоснабжения, а село Катериновка – без электропитания.
"Также прекращена подача воды на оккупированные территории. На место аварии выехали ремонтные бригады, принимаются все необходимые меры по нормализации ситуации", – написал Клименко.
Напомним, в результате спутникового исследования временно оккупированной территории Донецкой области зафиксировали повреждения Юго-Донбасского водопровода. Поэтому появилась угроза подачи питьевой воды для 1,3 миллиона мирного населения.