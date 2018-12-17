У Торецьку ввели надзвичайну ситуацію місцевого рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У місті Торецьк Донецької області ввели режим надзвичайної ситуації місцевого рівня через відсутність централізованого водопостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в області.
"Станом на 11:00 17 грудня без централізованого водопостачання залишається 42 813 чоловік. 17 грудня було проведене засідання місцевої комісії ТЕБ та НС, прийняте рішення про відкриття надзвичайної ситуації місцевого рівня", – йдеться в повідомленні.
Забір питної води можливий з водопровідного вузла, який розташований у Торецьку, та смт Новгородське Торецької міської ради.
"Забір технічної води можливий з 4 пожежних гідрантів, встановлених на трубопроводі з технічною водою з цілодобовою подачею води; 3 свердловин з технічною водою, а також 2 природних водойм з можливістю забору води. Додатково мається 7 колодязів питної води розташованих у приватному секторі для самостійного забору технічної води населенням", – зазначили у ДСНС.
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У Торецькій військово-цивільній адміністрації закликали місцевих жителів не робити забір води із систем центрального опалення.
"У воду додаються спеціальні хімічні реагенти, які небезпечні для здоров'я людини, а також виводять з ладу сантехнічні вузли", – пояснили у ВЦА.
Як уточнили у ДСНС, для виявлення місця пориву та проведення ремонтних робіт наразі не надано гарантій безпеки щодо безпечного проведення робіт на аварійній ділянці водогону. З 6:00 18 грудня заплановано підвіз питної та технічної води населенню та до об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, 16 грудня до ДСНС надійшла інформація про збільшення втрат води на водогоні"Горлівка – Торецьк" діаметром 900 мм. У результаті чого Горлівська Фільтрувальна станція №2 зупинила подачу води по водогону. Зупинено централізоване водопостачання у чотирьох населених пунктах: місто Торецьк та Залізне, смт Північний та Південний.