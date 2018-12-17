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В Торецке ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня

Киев • УНН

 • 10296 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В городе Торецкое Донецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

В Торецке ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня

"По состоянию на 11:00 17 декабря без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек. 17 декабря было проведено заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС, принято решение об открытии чрезвычайной ситуации местного уровня", – говорится в сообщении.

Забор питьевой воды возможен из водопроводного узла, который расположен в Торецке, и пгт Новгородское Торецкое городского совета.

"Забор технической воды возможен с 4 пожарных гидрантов, установленных на трубопроводе с технической водой с круглосуточной подачей воды, 3 скважин с технической водой, а также 2 природных водоемов с возможностью забора воды. Дополнительно имеется 7 колодцев питьевой воды расположенных в частном секторе для самостоятельного забора технической воды населением", - отметили в ГСЧС.

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В Торецкой военно-гражданской администрации призвали местных жителей не делать забор воды из систем центрального отопления.

"В воду добавляются специальные химические реагенты, которые опасны для здоровья человека, а также выводят из строя сантехнические узлы", – пояснили в ВГА.

Как уточнили в ГСЧС, для обнаружения места порыва и проведения ремонтных работ пока не предоставлено гарантий безопасности по безопасному проведению работ на аварийном участке водопровода. С 6:00 18 декабря запланировано подвоз питьевой и технической воды населению и к объектам инфраструктуры.

Напомним, 16 декабря в ГСЧС поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе "Горловка – Торецк" диаметром 900 мм. В результате чего Горловская Фильтровальная станция №2 остановила подачу воды по водопроводу. Остановлено централизованное водоснабжение в четырех населенных пунктах: город Торецкое и Железное, г. Пивничное и Пивденное.

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