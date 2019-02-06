В Харькове нашли повешенной девушку из Индии

"Информация поступила во вторник около 22:00 часов о том, что в Харькове нашли повешенного 19-летнюю девушку из Индии. Открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (с пометкой "самоубийство")", - сказали в пресс-службе.



Напомним, в Одессе 21-летний парень совершил самоубийство. Потому что на теле погибшего отсутствовали признаки насилия, и он оставил предсмертные записки, в которых он объяснял причины своего поступка.



Напомним, в Одессе парня, который вылез на поезд, было травмировано электротоком.