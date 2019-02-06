У Харкові знайшли повішеною дівчину з Індії

"Інформація надійшла у вівторок близько 22:00 години про те, що у Харкові знайшли повішену 19-річну дівчину з Індії. Відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (з поміткою "самогубство")", - сказали в прес-службі.



Нагадаємо, в Одесі 21-річний хлопець вчинив самогубство. Тому що на тілі загиблого були відсутні ознаки насилля, і він залишив передсмертні записки, в яких він пояснював причини свого вчинку.



Нагадаємо, в Одесі хлопця, який виліз на поїзд, було травмовано електрострумом.