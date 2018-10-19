В Харькове за изнасилование падчерицы арестован мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Харькове суд взял под стражу 40-летнего мужчину за изнасилование падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области, передает УНН.
"По требованию прокуратуры Дзержинский районный суд г. Харькова взял под стражу без права внесения залога 40-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы (ч. 2 ст.153 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, по данным следствия, отчим с угрозой применения насилия неестественным способом изнасиловал 16-летнюю падчерицу. Матери девушки в это время дома не было. Боясь дальнейших издевательств, 11-классница сразу обратилась в полицию.
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По предварительным данным, ребенок неоднократно жаловалась матери на домогательства со стороны отчима. Однако и не верила дочери, защищая мужа.
"Досудебное расследование продолжается. Назначены необходимые экспертизы. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матерью девушки", - отметили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, суд вынес приговор 19-летнему ранее судимому местному жителю за изнасилование несовершеннолетнего ребенка и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет.