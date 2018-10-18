На Київщині засуджено ґвалтівника 12-річної дівчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Суд виніс вирок 19-річному раніше судимому місцевому мешканцю за згвалтування неповнолітньої дитини і призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном 12 років. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
“Завдяки прокуратурі Київської області засуджено до 12 років позбавлення волі молодика, який у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував 12-річну дівчинку”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що 19-річний раніше судимий житель Баришівського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, запропонував провести наглядно знайому 12-річну дівчинку додому із залізничної станції. Однак, скориставшись довірою малолітньої дитини, чоловік завів її у лісосмугу та, долаючи опір, зґвалтував.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої особи) КК України.
Баришівський відділ Бориспільської місцевої прокуратури в суді довів вину чоловіка в інкримінованому злочині, його було засуджено до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у липні суд у Харківській області визнав чоловіка винним у зґвалтуванні малолітнього: злочинець проведе 12 років за ґратами.