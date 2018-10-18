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В Киевской области осудили насильника 12-летней девочки

В Киевской области осудили насильника 12-летней девочки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Суд вынес приговор 19-летнему ранее судимому местному жителю за изнасилование несовершеннолетнего ребенка и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

“Благодаря прокуратуре Киевской области приговорен к 12 годам лишения свободы молодчик, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал 12-летнюю девочку”, — говорится в сообщении.

Установлено, что 19-летний ранее судимый житель Барышевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил провести наглядно знакомую 12-летнюю девочку домой с железнодорожной станции. Однако, воспользовавшись доверием малолетнего ребенка, мужчина завел ее в лесополосу и, преодолевая сопротивление, изнасиловал.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетнего лица) УК Украины.

Барышевский отдел Бориспольской местной прокуратуры в суде доказал вину мужчины в инкриминируемом преступлении, его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Напомним, в июле суд в Харьковской области признал мужчину виновным в изнасиловании малолетнего: преступник проведет 12 лет за решеткой.

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