В Харькове уже почти год расследуют дело об отсутствии тепла в квартирах

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 81659 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 182929 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 144629 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 208935 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 254050 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213889 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246609 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208363 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488598 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241435 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
81%
Популярные новости

Солидарность с Украиной: посол США Бринк заявила о единстве с Украиной в день траура после атаки рф по Кривому Рогу

6 апреля, 17:58 • 11319 просмотра

рф распространяет фейк о захвате Басовки в Сумской области: что происходит на самом деле

6 апреля, 18:14 • 9648 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 10025 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 7356 просмотра

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 6844 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 266006 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242127 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327601 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488598 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579995 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33412 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 208937 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79668 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76112 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81634 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Харькове уже почти год расследуют дело об отсутствии тепла в квартирах

Киев • УНН

 • 12411 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Из-за отсутствия отопления в квартирах жителей Харькова к уголовному производству, которое было открыто в феврале этого года, привлекли обращение граждан. Об этом в комментарии УНН сообщил депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах.

В Харькове уже почти год расследуют дело об отсутствии тепла в квартирах

Так, жители Харькова, у которых в то время не было тепла, подписали обращение о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по факту служебной халатности должностных лиц КП "Харьковские тепловые сети".

"Еще в середине ноября ко мне в соцсети обратилась женщина об отсутствии отопления у нее дома. И она сообщила, что у нее много знакомых находились в то время без тепла. Я предложил написать проект обращения... Где-то в середине ноября мы выложили его в харьковском пресс -центре. Где-то в течение 5 дней люди, у кого отсутствовало в то время отопление, приходили и подписывали его. Собрали около 80-90 подписей с разных адресов. И после этого мы его (обращение – ред.) подали в адрес главы Харьковской облгосадминистрации (Юлии Светличной – ред.) еак человеку, который может созвать соответствующую комиссию по техногенной безопасности, и на прокурора области", – сообщил Булах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Торецке ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня

Отметим, что в пресс-службе прокуратуры Харьковской области УНН объяснили, что обращение приобщат к уголовному производству, "которое было открыто год назад".

"Речь идет об уголовном производстве по статье 367 "Служебная халатность", – уточнили в прокуратуре.

Отвечая на уточняющий вопрос об уже открытом уголовного производстве, Булах отметил: "Эти материалы (обращение – ред.) были приобщены к уголовному производству, которое было еще открыто в феврале этого года".

"Там тоже у нас были большие проблемы в Харькове: был большой порыв труб, и десятки тысяч людей были без отопления в течение трех-четырех дней, когда на улице было минус 20 (градусов – ред.). Они привлекли к тому уголовному производству, которое они уже ведут с февраля, и это обращение по служебной халатности", – отметил депутат.

Напомним, 15 ноября около 200 домов остались без тепла из-за порывов в теплосетях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.88
Bitcoin
$78,437.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,044.80
Ethereum
$1,576.68