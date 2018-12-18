В Харькове уже почти год расследуют дело об отсутствии тепла в квартирах

Так, жители Харькова, у которых в то время не было тепла, подписали обращение о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по факту служебной халатности должностных лиц КП "Харьковские тепловые сети".

"Еще в середине ноября ко мне в соцсети обратилась женщина об отсутствии отопления у нее дома. И она сообщила, что у нее много знакомых находились в то время без тепла. Я предложил написать проект обращения... Где-то в середине ноября мы выложили его в харьковском пресс -центре. Где-то в течение 5 дней люди, у кого отсутствовало в то время отопление, приходили и подписывали его. Собрали около 80-90 подписей с разных адресов. И после этого мы его (обращение – ред.) подали в адрес главы Харьковской облгосадминистрации (Юлии Светличной – ред.) еак человеку, который может созвать соответствующую комиссию по техногенной безопасности, и на прокурора области", – сообщил Булах.

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Отметим, что в пресс-службе прокуратуры Харьковской области УНН объяснили, что обращение приобщат к уголовному производству, "которое было открыто год назад".

"Речь идет об уголовном производстве по статье 367 "Служебная халатность", – уточнили в прокуратуре.

Отвечая на уточняющий вопрос об уже открытом уголовного производстве, Булах отметил: "Эти материалы (обращение – ред.) были приобщены к уголовному производству, которое было еще открыто в феврале этого года".

"Там тоже у нас были большие проблемы в Харькове: был большой порыв труб, и десятки тысяч людей были без отопления в течение трех-четырех дней, когда на улице было минус 20 (градусов – ред.). Они привлекли к тому уголовному производству, которое они уже ведут с февраля, и это обращение по служебной халатности", – отметил депутат.

Напомним, 15 ноября около 200 домов остались без тепла из-за порывов в теплосетях.