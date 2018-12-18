У Харкові вже майже рік розслідують справу про відсутність тепла у квартирах

Так, жителі Харкова, у яких на той час не було тепла, підписали звернення щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом службової недбалості службових осіб КП "Харківські теплові мережі".

"Ще в середині листопада до мене у соцмережі звернулася жінка щодо відсутності опалення в неї вдома. І вона повідомила, що в неї багато знайомих знаходилися на той час без тепла. Я запропонував написати проект звернення… Десь в середині листопада ми виклали його у харківському прес-центрі. Десь протягом 5 днів люди, у кого було відсутнє на той час опалення, приходили і підписували його. Зібрали близько 80-90 підписів з різних адрес. І після цього ми його (звернення – ред.) подали на адресу голови Харківської облдержадміністрації (Юлії Світличній – ред.) як людині, яка може скликати відповідну комісію щодо техногенної безпеки, і на прокурора області", – повідомив Булах.

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Зазначимо, що у прес-службі прокуратури Харківської області УНН пояснили, що звернення долучать до кримінального провадження, "яке було відкрито рік тому".

"Йдеться про кримінальне провадження за статтею 367 "Службова недбалість", – уточнили у прокуратурі.

Відповідаючи на уточнююче запитання щодо вже відкритого кримінального провадження, Булах зазначив: "Ці матеріали (звернення – ред.) були долучені до кримінальної справи, яка була ще відкрита в лютому цього року".

"Там теж у нас були великі проблеми в Харкові: був великий порив труб, і десятки тисяч людей були без опалення протягом трьох-чотирьох днів, коли на вулиці було мінус 20 (градусів – ред.). Вони долучили до того кримінального провадження, яку вони вже ведуть з лютого, і це звернення щодо службової недбалості", – зазначив депутат.

Нагадаємо, 15 листопада близько 200 будинків залишилися без тепла через пориви у тепломережах.