В Харькове водитель врезался в авто полицейских, когда пытался сбежать

"15 июля около 22:30 на проспекте Науки патрульные заметили автомобиль Mazda, который накануне проходил по ориентировке относительно вероятно нетрезвого водителя за рулем. Используя проблесковые маячки и громкоговоритель, полицейские предоставили команду водителю автомобиля Mazda остановиться, на что водитель остановил авто. Однако, когда правоохранители подходили к транспортному средству, тот начал движение, при этом повредив служебный автомобиль Renault Duster, и уехал с места ДТП", - говорится в сообщении.

Экипажи патрульной полиции начали преследование правонарушителя. Так, автомобиль Mazda неоднократно подвергал опасности других участников дорожного движения, а также, не выполняя требования полицейских, продолжал движение в направлении выезда из города. Автомобиль удалось остановили на Окружной дороге путем образования искусственного затора.

"У автомобиля уже были другие номерные знаки. Также водитель автомобиля Mazda не учел безопасную скорость и дорожную обстановку, вследствие чего допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения", - отметили в полиции.

Во время общения с водителем Mazda патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Однако мужчина от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Кроме того, полицейские обнаружили в машине предмет, похожий на травматический пистолет. Правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группу.

"На водителя Mazda патрульные составили 4 административных протокола за: нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП (ст. 124 КУоАП), оставление места ДТП (ст. 122-4 КУоАП), управление транспортным средством с признаками опьянения (ст. 130 КУоАП), невыполнение водителем законных требований об остановке (ст. 122-2 КУоАП), а также вынесли два постановления за нарушение рядности и управление автомобилем с номерным знаком, который ему не принадлежит", - сообщили в патрульной полиции.

Составленные админматериалы передадут в суд. С места инцидента автомобиль Mazda эвакуировали на штрафстоянку.

Напомним, патрульные в Одесской области устроили погоню за мужчиной, который в нетрезвом состоянии похитил на АЗС элитный алкогольный напиток и сигареты и убегал на "кабриолете".