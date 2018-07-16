У Харкові водій врізався в авто поліцейських, коли намагався втекти

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 51142 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 103779 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 99466 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 126434 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 103652 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119679 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160222 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190009 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294501 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167283 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
86 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 51238 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 49566 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 53310 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 49754 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 75788 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 126434 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 164008 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294501 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224679 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250971 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 30086 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51597 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56418 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54729 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68951 перегляди
Актуальне
У Харкові водій врізався в авто поліцейських, коли намагався втекти

У Харкові водій врізався в авто поліцейських, коли намагався втекти

Київ • УНН

 • 8791 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. У Харкові патрульні поліцейські виявили водія, який скоїв ДТП і намагався втекти. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Харківської області, передає УНН.

"15 липня близько 22:30 на проспекті Науки патрульні помітили автомобіль Mazda, який напередодні проходив за орієнтуванням щодо ймовірно нетверезого водія за кермом. Використовуючи проблискові маячки та гучномовець, поліцейські надали команду водієві автомобіля Mazda зупинитися, на що керманич зупинив авто. Проте, коли правоохоронці підходили до транспортного засобу, той почав рух, при цьому пошкодивши службовий автомобіль Renault Duster, та поїхав з місця ДТП", - йдеться в повідомленні.

Екіпажі патрульної поліції розпочали переслідування правопорушника. Так, автомобіль Mazda неодноразово наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху, а також, не виконуючи вимоги поліцейських, продовжував рух в напрямку виїзда з міста. Автівку вдалося зупинили на Окружній дорозі шляхом утворення штучного затору.

"Автомобіль вже мав інші номерні знаки. Також водій автівки Mazda не врахував безпечної швидкості та дорожньої обстановки, внаслідок чого допустив зіткнення з вантажним автомобілем Volvo. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження", - зазначили в поліції.

Під час спілкування з водієм Mazda патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Однак чоловік від проходження медичного огляду на стан сп'яніння відмовився.

Крім того, поліцейські виявили в автівці предмет, схожий на травматичний пістолет. Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу.

"На керманича Mazda патрульні склали 4 адміністративні протоколи за: порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП (ст. 124 КУпАП), залишення місця ДТП (ст. 122-4 КУпАП), керування транспортним засобом з ознаками сп'яніння (ст. 130 КУпАП), невиконання водієм законних вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП), а також винесли дві постанови за порушення рядності та керування автомобілем з номерним знаком, який йому не належить", - повідомили у патрульній поліції.

Складені адмінматеріали передадуть до суду. З місця інциденту автомобіль Mazda евакуювали на штрафмайданчик. 

Нагадаємо, патрульні в Одеській області влаштували погоню за чоловіком, який у нетверезому стані викрав на АЗС елітний алкогольний напій і сигарети й тікав на "кабріолеті". 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.65
Bitcoin
$87,349.80
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,066.19