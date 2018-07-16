У Харкові водій врізався в авто поліцейських, коли намагався втекти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Харкові патрульні поліцейські виявили водія, який скоїв ДТП і намагався втекти. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Харківської області, передає УНН.
"15 липня близько 22:30 на проспекті Науки патрульні помітили автомобіль Mazda, який напередодні проходив за орієнтуванням щодо ймовірно нетверезого водія за кермом. Використовуючи проблискові маячки та гучномовець, поліцейські надали команду водієві автомобіля Mazda зупинитися, на що керманич зупинив авто. Проте, коли правоохоронці підходили до транспортного засобу, той почав рух, при цьому пошкодивши службовий автомобіль Renault Duster, та поїхав з місця ДТП", - йдеться в повідомленні.
Екіпажі патрульної поліції розпочали переслідування правопорушника. Так, автомобіль Mazda неодноразово наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху, а також, не виконуючи вимоги поліцейських, продовжував рух в напрямку виїзда з міста. Автівку вдалося зупинили на Окружній дорозі шляхом утворення штучного затору.
"Автомобіль вже мав інші номерні знаки. Також водій автівки Mazda не врахував безпечної швидкості та дорожньої обстановки, внаслідок чого допустив зіткнення з вантажним автомобілем Volvo. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження", - зазначили в поліції.
Під час спілкування з водієм Mazda патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Однак чоловік від проходження медичного огляду на стан сп'яніння відмовився.
Крім того, поліцейські виявили в автівці предмет, схожий на травматичний пістолет. Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу.
"На керманича Mazda патрульні склали 4 адміністративні протоколи за: порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП (ст. 124 КУпАП), залишення місця ДТП (ст. 122-4 КУпАП), керування транспортним засобом з ознаками сп'яніння (ст. 130 КУпАП), невиконання водієм законних вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП), а також винесли дві постанови за порушення рядності та керування автомобілем з номерним знаком, який йому не належить", - повідомили у патрульній поліції.
Складені адмінматеріали передадуть до суду. З місця інциденту автомобіль Mazda евакуювали на штрафмайданчик.
Нагадаємо, патрульні в Одеській області влаштували погоню за чоловіком, який у нетверезому стані викрав на АЗС елітний алкогольний напій і сигарети й тікав на "кабріолеті".