В Харькове грузовик с кислотой протаранил микроавтобус
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Шевченковском районе г.Харькова на перекрестке произошло столкновение грузовика DAF, перевозившего кислоту в цистерне, с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего последний перевернулся, его водитель госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции г.Харьков, передает УНН.
“ДТП произошло сегодня, 5 июля, около 14:00 на перекрестке Клочковской и Буковой в Харькове. Там столкнулись грузовик DAF с цистерной и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. От удара Mercedes перевернулся на бок”, — говорится в сообщении.
Как выяснилось, в цистерне грузовика осуществлялась перевозка жирных кислот. По предварительной информации, автоцистерна серьёзных повреждений не получила.
В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса, его доставили в больницу.
На месте происшествия также работают бригада ГСЧС и следственно-оперативная группа.
Напомним, 4 июля под Запорожьем военный тягач вылетел в кювет: погиб водитель, военнослужащий ВСУ.
Как сообщал УНН, 4 июля три человека погибли в результате лобового столкновения внедорожника с микроавтобусом.