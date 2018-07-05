У Харкові вантажівка з кислотою протаранила мікроавтобус

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КИЇВ. 5 липня. УНН. У Шевченківському районі м.Харкова на перехресті сталося зіткнення вантажівки DAF, яка перевозила кислоту в цистерні, з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, у результаті чого останній перекинувся, його водія госпіталізовано. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції м.Харкова, передає УНН.

“ДТП сталося сьогодні, 5 липня, близько 14:00 на перехресті Клочковської і Букової у Харкові. Там зіштовхнулися вантажівка DAF з цистерною і мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Від удару Mercedes перекинувся на бік”, - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, у цистерні вантажівки здійснювалося перевезення жирних кислот. За попередньою інформацією, автоцистерна серйозних пошкоджень не отримала.

У результаті аварії постраждав водій мікроавтобуса, його доставили до лікарні.

На місці події також працюють бригада ДСНС і слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 4 липня під Запоріжжям військовий тягач вилетів в кювет: загинув водій, військовослужбовець ЗСУ.

Як повідомляв УНН, 4 липня три людини загинули в результаті лобового зіткнення позашляховика з мікроавтобусом.

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