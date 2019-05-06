В Харькове стреляли в полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Харькове в результате стрельбы пострадал работник полиции. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Харьковской области Елена Баранник, передает УНН.
Происшествие случилось сегодня, 6 мая, на проспекте Победы, 64. Житель города слышал выстрелы, а затем обнаружил раненого мужчину. На месте происшествия полиция выяснила, что между гражданами произошел конфликт с применением оружия.
"В больницу доставили 35-летнего мужчину, это полицейский, ему сегодня сделали операцию. Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое", - сообщила Баранник.
По предварительной информации, он получил огнестрельное ранение туловища и головы.
На месте происшествия правоохранители также обнаружили 41-летнего мужчину, который, по словам очевидцев, и совершил выстрелы в потерпевшего.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, назначено служебное расследование. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области разыскивают мужчину за покушение на жизнь полицейских.