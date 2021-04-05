В Харькове сообщили о заминировании трех торговых центров: полиция эвакуировала более 2 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Харькове неизвестные сообщили о заминировании трех торговых центров. Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию учреждений, эвакуировали 2 480 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Детали
Сообщение о взрывчатке в торговых центрах, расположенных на улицах Евгения Котляра, Героев Труда и проспекте Гагарина, поступило в полицию 5 апреля на электронную почту. По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.
На улице Евгения Котляра полицейские обследовали 180 кв. метров помещений и 100 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 3 человек.
В торговом центре на улице Героев Труда полицейские осмотрели 10 тыс. кв. метров помещений и 4 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 177 человек.
На проспекте Гагарина осмотрено 38 тыс. кв. метров помещений и 2 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 2300 человек.
Информация внесена в единый учет территориальных подразделений полиции.
Напомним
На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. “Муниципальная варта Киева” сообщила, что там взрывоопасных предметов не было обнаружено.