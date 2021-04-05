У Харкові повідомили про замінування трьох торгових центрів: поліція евакуювала більше 2 тисяч осіб

Деталі

Повідомлення про вибухівку в торговельних центрах, розташованих на вулицях Євгена Котляра, Героїв Праці та проспекті Гагаріна, надійшло до поліції 5 квітня на електрону пошту. За адресами працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

На вулиці Євгена Котляра поліцейські обстежили 180 кв. метрів приміщень та 100 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 3 осіб.

В торговельному центрі на вулиці Героїв Праці поліцейські оглянули 10 тисяч кв. метрів приміщень та 4 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 177 осіб.

На проспекті Гагаріна оглянуто 38 тисяч кв. метрів приміщень та 2 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 2300 осіб.

Інформація внесена до Єдиних обліків територіальних підрозділів поліції.

Нагадаємо

На електронну пошту поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про те, що в лікарнях столиці закладено вибухівку. “Муніципальна варта Києва” повідомила, що там вибухонебезпечних предметів не було виявлено.