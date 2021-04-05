У Харкові повідомили про замінування трьох торгових центрів: поліція евакуювала більше 2 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Харкові невідомі повідомили про замінування трьох торгових центрів. Фахівці вибухотехнічного управління ретельно обстежили приміщення та прилеглу територію установ, евакуювали 2 480 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
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Повідомлення про вибухівку в торговельних центрах, розташованих на вулицях Євгена Котляра, Героїв Праці та проспекті Гагаріна, надійшло до поліції 5 квітня на електрону пошту. За адресами працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління поліції.
На вулиці Євгена Котляра поліцейські обстежили 180 кв. метрів приміщень та 100 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 3 осіб.
В торговельному центрі на вулиці Героїв Праці поліцейські оглянули 10 тисяч кв. метрів приміщень та 4 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 177 осіб.
На проспекті Гагаріна оглянуто 38 тисяч кв. метрів приміщень та 2 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 2300 осіб.
Інформація внесена до Єдиних обліків територіальних підрозділів поліції.
Нагадаємо
На електронну пошту поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про те, що в лікарнях столиці закладено вибухівку. “Муніципальна варта Києва” повідомила, що там вибухонебезпечних предметів не було виявлено.