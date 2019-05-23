В Харькове подожгли авто чиновника мэрии

"Установлено, что владельцем транспортного средства является 37-летний харьковчанин", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Как стало известно УНН, авто принадлежало чиновнику мэрии города Харькова.

Полицейские выясняют все обстоятельства возгорания транспортного средства и лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, в Одессе неустановленное лицо пыталась сжечь автомобиль сотрудника местной прокуратуры.



