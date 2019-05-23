В Харькове подожгли авто чиновника мэрии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Вчера, 22 мая, в Харькове на площади Конституции неизвестные подожгли авто 37-летнего чиновника мэрии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Установлено, что владельцем транспортного средства является 37-летний харьковчанин", - говорится в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Как стало известно УНН, авто принадлежало чиновнику мэрии города Харькова.
Полицейские выясняют все обстоятельства возгорания транспортного средства и лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним, в Одессе неустановленное лицо пыталась сжечь автомобиль сотрудника местной прокуратуры.