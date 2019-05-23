У Харкові підпалили авто чиновника мерії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Вчора, 22 травня, у Харкові на площі Конституції невідомі підпалили авто 37-річного чиновника мерії. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“Встановлено, що власником транспортного засобу є 37-річний харків’янин”, — йдеться у повідомленні.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
Як стало відомо УНН, авто належало чиновнику мерії міста Харкова.
Поліцейські з’ясовують усі обставини загоряння транспортного засобу та осіб, причетних до скоєння злочину.
Нагадаємо, в Одесі невстановлена особа намагалася спалити автомобіль співробітника місцевої прокуратури.