В Харькове парашютисты с разных стран собрали в небе трезубец Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Харьковском аэроклубе парашютисты из 12-ти стран мира собрали в небе трезубец Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Харьковского аэроклуба им. В.С. Гризодубовой.
“Накануне Дня независимости Украины, в День Харькова и День национального флага Украины на аэродроме „Коротич“ Харьковского аэроклуба собрана формация 34-way в виде национального символа страны — участниками фигуры „трезубец“ стали скайдайверы из 12 стран мира”, — говорится в сообщении.
В фигуре приняли участие украинские парашютисты, а также представители Австралии, Германии, Румынии, Швеции, Польши, Франции, Словакии и других стран.
“Этим прыжком завершилась серия международных парашютных проектов, проведенных в Харькове на аэродроме „Коротич“ с участием самолетов Ан-72 и Ан-28”, — говорится в сообщении.
Напомним, американские и британские дипломаты в социальных сетях выложили видеопоздравления для Украины ко Дню Независимости.