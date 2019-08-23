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У Харкові парашутисти з різних країн зібрали в небі тризуб України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Харківському аероклубі парашутисти з 12-ти країн світу зібрали в небі тризуб України. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр Харківського аероклубу ім. В.С. Гризодубової.

“Напередодні Дня незалежності України, в День Харкова і День національного прапора України на аеродромі „Коротич“ Харківського аероклубу зібрана формація 34-way у вигляді національного символу країни — учасниками фігури „тризуб“ стали скайдайвери з 12 країн світу”, — йдеться в повідомленні.

У фігурі взяли участь українські парашутисти, а також представники Австралії, Німеччини, Румунії, Швеції, Польщі, Франції, Словаччини та інших країн.

“Цим стрибком завершилася серія міжнародних парашутних проектів, проведених в Харкові на аеродромі „Коротич“ за участю літаків Ан-72 і Ан-28”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, американські та британські дипломати у соціальних мережах виклали відеопривітання для України до Дня Незалежності.

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