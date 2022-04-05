В Харькове оккупанты полностью разрушили экопарк. Выживших хищников могут усыпить

Детали



"Экопарка больше нет. Сейчас об этом можно говорить совершенно определенно. Вчера и сегодня он снова подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Инфраструктура разрушена, вольеры разрушены", — сообщил Фельдман.

По словам владельца экопарка, самая большая проблема — это крупные хищники. Их вольеры пока целые, но еще один обстрел — и львы, тигры, медведи, обезумевшие от страха, могут оказаться на свободе и уйти в сторону Харькова или в близлежащие поселки.

"Мы этого допустить не можем. (...) Наши специалисты сейчас рассматривают возможность оборудовать для них — хотя бы для некоторых — временное жилье в Чутово Полтавской области. Если этого не получится, то единственный вариант, остающийся у нас, — это усыпление хищников. Об этом больно говорить, но главный приоритет сейчас — это жизнь людей", — добавил Фельдман.

Других животных, которые все еще остаются на территории экопарка и выжили, нужно срочно эвакуировать.

Напомним

Два кенгуру из "Фельдман экопарк" погибли в результате обстрела экспозиционной зоны "Австралия".