У Харкові окупанти повністю зруйнували екопарк. Хижаків, які вижили, можуть приспати
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Обстріли та бомбардування російських окупантів призвели до повного руйнування харківського "Фельдман Екопарку". Про це повідомив власник екопарку Олександр Фельдман, інформує УНН.
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"Екопарку більше немає. Зараз про це можна говорити абсолютно точно. Вчора і сьогодні він знову зазнав масованих обстрілів і бомбардувань. Інфраструктура зруйнована, вольєри зруйновані", — повідомив Фельдман.
За словами власника екопарку, найбільша проблема — це великі хижаки. Їхні вольєри поки що цілі, але ще один обстріл — і леви, тигри, ведмеді, які збожеволіли від страху, можуть опинитися на волі і піти у бік Харкова або в прилеглі селища.
"Ми цього допустити не можемо. (...) Наші фахівці зараз розглядають можливість обладнати для них — хоч би для деяких — тимчасове житло у Чутовому Полтавської області. Якщо цього не вийде, то єдиний варіант, що залишається у нас, — це присиплення хижаків. Про це боляче говорити, але головний пріоритет зараз — це життя людей", — додав Фельдман.
Інших тварин, які все ще залишаються на території екопарку і вижили, потрібно терміново евакуювати.
Нагадаємо
Два кенгуру з "Фельдман екопарк" загинули внаслідок обстрілу експозиційної зони "Австралія".