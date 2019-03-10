В Харькове возле больницы нашли труп
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Харькове возле городской больницы нашли труп мужчины. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Труп мужчины в возрасте около 50 лет обнаружили в лесопосадке неподалеку городской больницы. Тело покойного уже претерпело значительных гнилистних изменений.
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Предварительно на теле покойного не обнаружено признаков насильственной смерти. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.
Начато досудебное расследование.
Напомним, рядом с рекой в Кропивницком нашли труп младенца.