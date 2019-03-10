У Харкові неподалік лікарні знайшли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Харкові неподалік міської лікарні знайшли труп чоловіка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Труп чоловіка віком близько 50 років виявили у лісопосадці неподалік міської лікарні. Тіло покійного вже зазнало значних гнилістних змін.
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Попередньо на тілі покійного не виявлено ознак насильницької смерті. Труп направлено на судово-медичну експертизу.
Розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, поруч з річкою в Кропивницькому знайшли труп немовли.