В Харькове "минировали" облгосадминистрацию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Эксперты провели осмотр 6 этажей государственного учреждения, а также прилегающей территории, общей площадью более 10 тыс. 800 кв. м. Во время проверки были эвакуированы около 300 граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании Харьковской облгосадминистрации поступило в полицию сегодня около 13:20.
На место происшествия для проверки выезжали следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, эксперты-взрывотехники. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не нашли.
Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудниками полиции проводятся все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лиц, которые сделали сообщение о заминировании админздания.
Государственное учреждение работает в штатном режиме.
Напомним, вчера поступило сообщение о заминировании детского сада № 42 "Дывосвит".