В Харькове "минировали" облгосадминистрацию

Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании Харьковской облгосадминистрации поступило в полицию сегодня около 13:20.

На место происшествия для проверки выезжали следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, эксперты-взрывотехники. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не нашли.

Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудниками полиции проводятся все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лиц, которые сделали сообщение о заминировании админздания.

Государственное учреждение работает в штатном режиме.

Напомним, вчера поступило сообщение о заминировании детского сада № 42 "Дывосвит".