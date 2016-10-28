У Харкові "мінували" облдержадміністрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Експерти провели огляд 6 поверхів державної установи, а також прилеглої території, загальною площею більше 10 тис. 800 кв. м. Під час перевірки евакуювали близько 300 громадян. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Повідомлення про нібито закладену вибухівку у будівлі Харківської облдержадміністрації надійшло до поліції сьогодні близько 13:20.
На місце події для перевірки виїжджали слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, експерти-вибухотехніки. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не знайшли.
Відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Зараз співробітниками поліції здійснюються усі необхідні розшукові заходи з метою встановлення осіб, які зробили повідомлення про замінування адмінбудівлі.
Державна установа працює в штатному режимі.
Нагадаємо, вчора надійшло повідомлення про замінування дошкільного навчального закладу № 42 “Дивосвіт”.