В Харькове раздаются звуки взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Харькове сообщают о взрывах и новых "прилетах". Информацию об обстрелах подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
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"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" — написал Олег Синегубов.
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Местные паблики сообщают, что российские войска попали в состав с пиротехникой. Соответствующие видео распространяются соцсетями.
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Звуки сирены раздаются в Луганской и Донецкой областях, а также АР Крым. В Никопольском районе Днепропетровской области объявлена угроза артобстрела.