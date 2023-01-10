В Харькове раздаются звуки взрывов

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"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" — написал Олег Синегубов.

Детали

Местные паблики сообщают, что российские войска попали в состав с пиротехникой. Соответствующие видео распространяются соцсетями.

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Звуки сирены раздаются в Луганской и Донецкой областях, а также АР Крым. В Никопольском районе Днепропетровской области объявлена угроза артобстрела.