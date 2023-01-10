У Харкові лунають звуки вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Харкові повідомляють про вибухи та нові "прильоти". Інформацію про обстріли підтвердив й очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Цитата
"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!" — написав Олег Синєгубов.
Деталі
Місцеві пабліки повідомляють, що російські війська влучили у склад з піротехнікою. Відповідні відео ширяться соцмережами.
Додамо
Звуки сирени лунають у Луганській та Донецькій областях, а також АР Крим. В Нікопольському районі Дніпропетровської області оголошена загроза артобстрілу.