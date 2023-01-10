У Харкові лунають звуки вибухів

Цитата

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!" — написав Олег Синєгубов.

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Місцеві пабліки повідомляють, що російські війська влучили у склад з піротехнікою. Відповідні відео ширяться соцмережами.

Додамо

Звуки сирени лунають у Луганській та Донецькій областях, а також АР Крим. В Нікопольському районі Дніпропетровської області оголошена загроза артобстрілу.