В Харькове горел подземный переход на одной из станций метро

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35123 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100700 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152830 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114994 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115667 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112050 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103956 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106961 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103475 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152683 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Харькове горел подземный переход на одной из станций метро

В Харькове горел подземный переход на одной из станций метро

Киев  •  УНН

 • 12914 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 31 октября. УНН. В Харькове в одном из подземных переходов станции "Героев Труда" произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, передает УНН.

Сегодня около 4:02 на линию "101" поступило сообщение о пожаре в подземном переходе станции метро "Героев Труда", сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"В подземном переходе горела бумага. На место выехали 3 подразделения ГСЧС. В 4:23 спасатели ликвидировали пожар. Площадь пожара составила 3 кв. м.", - сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 28 октября в Киеве на улице Светлицкого сгорел МАФ, в результате пожара никто не пострадал.

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