В Харькове горел подземный переход на одной из станций метро
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 31 октября. УНН. В Харькове в одном из подземных переходов станции "Героев Труда" произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, передает УНН.
Сегодня около 4:02 на линию "101" поступило сообщение о пожаре в подземном переходе станции метро "Героев Труда", сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"В подземном переходе горела бумага. На место выехали 3 подразделения ГСЧС. В 4:23 спасатели ликвидировали пожар. Площадь пожара составила 3 кв. м.", - сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Напомним, 28 октября в Киеве на улице Светлицкого сгорел МАФ, в результате пожара никто не пострадал.