В Харькове горел подземный переход на одной из станций метро

Сегодня около 4:02 на линию "101" поступило сообщение о пожаре в подземном переходе станции метро "Героев Труда", сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"В подземном переходе горела бумага. На место выехали 3 подразделения ГСЧС. В 4:23 спасатели ликвидировали пожар. Площадь пожара составила 3 кв. м.", - сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 28 октября в Киеве на улице Светлицкого сгорел МАФ, в результате пожара никто не пострадал.