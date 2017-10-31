У Харкові горів підземний перехід на одній із станцій метро

Сьогодні близько 4:02 на лінію "101" надійшло повідомлення про пожежу в підземному переході станції метро "Героїв Праці", повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

"У підземному переході горів папір. На місце виїхали 3 підрозділу ДСНС. О 04:23 рятувальники ліквідували пожежу. Площа пожежі склала 3 кв. м.", - повідомив прес-секретар ГУ ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 28 жовтня в Києві на вулиці Світлицького згорів МАФ, в результаті пожежі ніхто не постраждав.