В Харькове горит 6-этажный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Индустриальном районе Харькова во время ликвидации пожара в шестиэтажном доме спасатели эвакуировали 25 жителей, ликвидация возгорания продолжается. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Харьковской области.
Сегодня, 21 ноября, в 00:32 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в 6-этажном жилом доме на улице Библика, 37/8.
На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар возник в квартире на 6-м этаже дома. В ней горели мебель и домашние вещи на площади около 12 кв. м. В результате пожара образовалось сильное задымление.
Пожарные организовали эвакуацию жителей дома. При обследовании прилегающих к очагу пожара квартир обнаружили мужчину, 1973 года рождения. Спасатели немедленно вынесли его на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи.
Кроме того, спасатели эвакуировали еще 25 человек.
Сейчас продолжается ликвидация пожара. Причины возникновения возгорания устанавливаются.