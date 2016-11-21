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В Харькове горит 6-этажный дом

Киев • УНН

 • 10098 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Индустриальном районе Харькова во время ликвидации пожара в шестиэтажном доме спасатели эвакуировали 25 жителей, ликвидация возгорания продолжается. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Харьковской области.

В Харькове горит 6-этажный дом

Сегодня, 21 ноября, в 00:32 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в 6-этажном жилом доме на улице Библика, 37/8.

На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар возник в квартире на 6-м этаже дома. В ней горели мебель и домашние вещи на площади около 12 кв. м. В результате пожара образовалось сильное задымление.

Пожарные организовали эвакуацию жителей дома. При обследовании прилегающих к очагу пожара квартир обнаружили мужчину, 1973 года рождения. Спасатели немедленно вынесли его на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи.

Кроме того, спасатели эвакуировали еще 25 человек.

Сейчас продолжается ликвидация пожара. Причины возникновения возгорания устанавливаются.

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