У Харкові горить 6-поверховий будинок

Сьогодні, 21 листопада, о 00:32 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу в 6-поверховому житловому будинку на вулиці Бібліка, 37/8.

На момент прибуття рятувальників було встановлено, що пожежа виникла у квартирі на 6-му поверсі будинку. У ній горіли меблі та домашні речі на площі приблизно 12 кв. м. В результаті пожежі утворилося сильне задимлення.

Вогнеборці організували евакуацію мешканців будинку. Під час обстеження прилеглих до осередку пожежі квартир було виявлено чоловіка, 1973 року народження. Рятувальники негайно винесли його на свіже повітря і передали працівниками швидкої медичної допомоги.

Окрім того, рятувальники евакуювали ще 25 осіб.

Наразі триває ліквідація пожежі. Причина виникнення загорання встановлюються.