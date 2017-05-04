В Харькове мужчина выпрыгнул с 7 этажа больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 7-го этажа больницы в Харькове. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Информация о происшествии поступила в Немышлянский отдел полиции 3 мая около 6:30.
У здания больницы, расположенной на улице Салтовское шоссе, было обнаружено тело мужчины. Установлено, что 74-летний погибший находился на лечении в медицинском учреждении и покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 7-го этажа.
Факт происшествия предварительно внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства.
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