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У Харкові чоловік вистрибнув з 7 поверху лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Чоловік покінчив з життям самогубством, вистрибнувши з 7-го поверху лікарні в Харкові. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

У Харкові чоловік вистрибнув з 7 поверху лікарні

Інформація про подію надійшла до Немишлянського відділу поліції 3 травня близько 06:30.

Біля будівлі лікарні, розташованої на вулиці Салтівське шосе, було виявлено тіло чоловіка. Встановлено, що 74-річний загиблий перебував на лікуванні у медичному закладі та покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 7-го поверху.

Факт події попередньо внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини.

Як повідомляв УНН, семирічна дитина випала з вікна на Донеччині.

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