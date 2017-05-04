У Харкові чоловік вистрибнув з 7 поверху лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Чоловік покінчив з життям самогубством, вистрибнувши з 7-го поверху лікарні в Харкові. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Інформація про подію надійшла до Немишлянського відділу поліції 3 травня близько 06:30.
Біля будівлі лікарні, розташованої на вулиці Салтівське шосе, було виявлено тіло чоловіка. Встановлено, що 74-річний загиблий перебував на лікуванні у медичному закладі та покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 7-го поверху.
Факт події попередньо внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини.
Як повідомляв УНН, семирічна дитина випала з вікна на Донеччині.