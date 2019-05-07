В Харькове мужчина стрелял в спецназовца
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Харькове мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета в сотрудника полиции. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Произошло вчора, 6 мая, в Шевченковском районе Харькова. Как сообщали ранее в пресс-службе ГУНП полиции области к ним поступило сообщение про раненого мужчину и звуки выстрелов. На месте происшествия полиция выяснила, что между гражданами произошел конфликт с применением оружия, обстоятельства которого устанавливаются.
Вследствие ссоры пострадал 35-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу с первичным диагнозом - огнестрельное ранение туловища и головы. Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое.
Также полицией на месте происшествия обнаружен 41-летний мужчина, который со слов очевидцев и совершил выстрелы в потерпевшего.
Как сообщили УНН в правоохранительных органах, пострадавший служит в штурмовом взводе батальона полиции особого назначения. Стрелял нападающий из пистолета. Он совершил не менее 8 выстрелов, в результате чего пострадавший получил ранение в голову и туловище.
Как сообщал УНН, в Одесской области разыскивают мужчину за покушение на жизнь полицейских.