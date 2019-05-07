У Харкові чоловік стріляв у спецпризначенця

Подія сталася вчора, 6 травня, у Шевченківському районі Харкова. Як повідомляли раніше у прес-службі ГУНП поліції області до них надійшло повідомлення про пораненого чоловіка та звуки пострілів. На місці події поліція з'ясувала, що між громадянами стався конфлікт з застосуванням зброї, обставини якого наразі встановлюються.

Внаслідок сварки постраждав 35-річний чоловік. Потерпілого доставлено до лікарні з первинним діагнозом - вогнепальне поранення тулуба та голови. Стан його здоров’я лікарі оцінюють як стабільно тяжкий.



Також поліцією на місці події виявлений 41-річний чоловік, який зі слів очевидців і здійснив постріли у потерпілого.



Як повідомили УНН у правоохоронних органах, потерпілий служить у штурмовому взводі батальйону поліції особливого призначення. Стріляв нападник з пістолета. Він здійснив не менше 8 пострілів, в результаті чого потерпілий отримав поранення в голову та тулуб.



Як повідомляв УНН, в Одеській області розшукують чоловіка за замах на життя поліцейських.