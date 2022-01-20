В Харькове 18-летний пациент в "скорой" напал на медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Харькове во время оказания помощи в автомобиле "скорой" 18-летний пациент начал бить врача и водителя, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.
Детали
По данным правоохранителей, сообщение о происшествии на улице Клочковской поступило 19 января в 14:16 от медиков.
Полиция немедленно прибыла по адресу. Правонарушителем оказался 18-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.
Дебошира доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №3. Проверка продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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