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15 марта, 19:03 • 107479 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145260 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124738 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118166 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105541 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101832 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94542 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Харькове 18-летний пациент в "скорой" напал на медиков

В Харькове 18-летний пациент в "скорой" напал на медиков

Киев • УНН

 • 14184 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Харькове во время оказания помощи в автомобиле "скорой" 18-летний пациент начал бить врача и водителя, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.

Детали

По данным правоохранителей, сообщение о происшествии на улице Клочковской поступило 19 января в 14:16 от медиков.

Полиция немедленно прибыла по адресу. Правонарушителем оказался 18-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

Дебошира доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №3. Проверка продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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