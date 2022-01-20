У Харкові 18-річний пацієнт у "швидкій" напав на медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Харкові під час надання допомоги в автомобілі "швидкої" 18-річний пацієнт почав бити лікаря та водія, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Харківській області.
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За даними правоохоронців, повідомлення про подію на вулиці Клочківській надійшло 19 січня о 14:16 від медиків.
Поліція негайно прибула за адресою. Правопорушником виявився 18-річний громадянин, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння та поводив себе агресивно.
Дебошира доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №3. Перевірка триває, з’ясовуються усі обставини події.
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