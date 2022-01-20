У Харкові 18-річний пацієнт у "швидкій" напав на медиків

Деталі

За даними правоохоронців, повідомлення про подію на вулиці Клочківській надійшло 19 січня о 14:16 від медиків.

Поліція негайно прибула за адресою. Правопорушником виявився 18-річний громадянин, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння та поводив себе агресивно.

Дебошира доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №3. Перевірка триває, з’ясовуються усі обставини події.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Харківщині напали на бригаду "швидкої", є постраждалі