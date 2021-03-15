На Харківщині напали на бригаду "швидкої", є постраждалі

Надзвичайна подія сталася сьогодні вночі у ППБ Травневе Валківського відділення ЕМД.

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"Групою осіб було скоєно хуліганський напад на бригаду ЕМД, яка, в очікуванні виклику, знаходилась на території пункту. Внаслідок нападу, працівники Центру отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

На теперішній час правоохоронними органами розпочата перевірка надзвичайної події.

Доповнення

У грудні у Києві госпіталізували медиків після нападу на них п'яного чоловіка.

Після інциденту голова МОЗ Максим Степанов вказував, що покарання за напад на медичних працівників має дуже сурово каратися, і відповідні зміни до законодавства вже розроблені, і вже у Верховній Раді. Окрім того, МОЗ розробило зміни до відповідних законів, які були на погодженні з членами уряду, де передбачено за потреби і за викликом медичних працівників супровід Національної поліції для здійснення виклику і здійснення своєї роботи.