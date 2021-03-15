На Харківщині напали на бригаду "швидкої", є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Валківському районі на Харківщині напали на бригаду екстреної швидкої допомоги на місці її базування, є постраждалі медики. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області у Facebook.
Надзвичайна подія сталася сьогодні вночі у ППБ Травневе Валківського відділення ЕМД.
Цитата:
"Групою осіб було скоєно хуліганський напад на бригаду ЕМД, яка, в очікуванні виклику, знаходилась на території пункту. Внаслідок нападу, працівники Центру отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.
На теперішній час правоохоронними органами розпочата перевірка надзвичайної події.
Доповнення
У грудні у Києві госпіталізували медиків після нападу на них п'яного чоловіка.
Після інциденту голова МОЗ Максим Степанов вказував, що покарання за напад на медичних працівників має дуже сурово каратися, і відповідні зміни до законодавства вже розроблені, і вже у Верховній Раді. Окрім того, МОЗ розробило зміни до відповідних законів, які були на погодженні з членами уряду, де передбачено за потреби і за викликом медичних працівників супровід Національної поліції для здійснення виклику і здійснення своєї роботи.