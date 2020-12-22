Степанов: у Києві госпіталізували медиків після нападу на них п'яного чоловіка

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 92229 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 64077 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 66912 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 75796 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 97874 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 124113 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 208500 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 214058 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185098 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174885 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.5м/с
68%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 51613 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 68671 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 106630 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 75284 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 99132 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 92273 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 100275 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 252287 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 278606 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 363224 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 19490 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 19350 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 21950 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 22695 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 107360 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Степанов: у Києві госпіталізували медиків після нападу на них п'яного чоловіка

Київ • УНН

 • 14336 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Медичні працівники екстреної медичної допомоги, на яких напередодні під час виклику напав нетверезий чоловік, перебувають у лікарні. У зв'язку з такими інцидентами готуються зміни до законодавства щодо посилення покарання за напад на медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Степанов: у Києві госпіталізували медиків після нападу на них п'яного чоловіка

“За даними центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, 20 грудня ввечері у Києві вже вкотре на бригаду екстреної медичної допомоги під час здійснення виклику був здійснений напад, постраждали дві жінки: фельдшер 24 років та медична сестра 63 років. Це був пацієнт з підозрою на алкогольне сп’яніння, у стані агресії побив їх, силою виштовхнув фельдшера з машини, штовхнув медсестру. У результаті перша отримала закритий перелом лівої гомілки із зміщенням, а друга - закриту травму лівого колінного суглобу. Обидва медичних працівника госпіталізовані до травматологічного відділення”, — зазначив він.

За його словами, за інформацією Національної поліції, зловмисника затримали, доставили у поліцію.

“Ним виявився 23-річний уродженець місті Олександрія Кіровоградської області. Заведена, відповідно, кримінальна справа за умисне легке тілесне ушкодження", - додав він.

Міністр відзначив, що покарання у цій справі передбачає штраф або громадські роботи на певний період часу.

"Мені здається, що ці речі повністю неприпустимі. Лікар не може відмовитися від надання медичної допомоги, медичний працівник не може відмовитися від надання медичної допомоги. Коли є виклик, вони їдуть, незважаючи ні на що виконують свій обов’язок”, — додав Степанов.

Міністр наголосив, що, на його думку, для медичних працівників у таких ситуаціях повинен бути наданий статус, який є у журналістів або інших службовців щодо виконання своїх обов’язків.

“Я вважаю, що покарання за напад на медичних працівників має дуже сурово каратися, і відповідні зміни до законодавства вже розроблені, і є у Верховній Раді. Дуже розраховуємо на прийняття цього законопроекту. Окрім того, МОЗ розробило зміни до відповідних законів, і зараз вони проходять погодження з членами уряду в якому будуть передбачено за потреби і за викликом медичних працівників супровід Національної поліції для здійснення виклику і здійснення своєї роботи”, — підсумував він.

Як раніше повідомлялося в УНН, у столиці зловмисник викликав лікарів для надання йому допомоги, з його слів, невідомий нібито розпилив йому в обличчя газ. Коли приїхали медики і почали надавати допомогу потерпілому в кареті “швидкої”, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив з ними конфлікт. Внаслідок цього двоє медиків отримали тілесні ушкодження

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$62.80
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52