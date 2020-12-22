Степанов: у Києві госпіталізували медиків після нападу на них п'яного чоловіка

“За даними центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, 20 грудня ввечері у Києві вже вкотре на бригаду екстреної медичної допомоги під час здійснення виклику був здійснений напад, постраждали дві жінки: фельдшер 24 років та медична сестра 63 років. Це був пацієнт з підозрою на алкогольне сп’яніння, у стані агресії побив їх, силою виштовхнув фельдшера з машини, штовхнув медсестру. У результаті перша отримала закритий перелом лівої гомілки із зміщенням, а друга - закриту травму лівого колінного суглобу. Обидва медичних працівника госпіталізовані до травматологічного відділення”, — зазначив він.

За його словами, за інформацією Національної поліції, зловмисника затримали, доставили у поліцію.

“Ним виявився 23-річний уродженець місті Олександрія Кіровоградської області. Заведена, відповідно, кримінальна справа за умисне легке тілесне ушкодження", - додав він.

Міністр відзначив, що покарання у цій справі передбачає штраф або громадські роботи на певний період часу.

"Мені здається, що ці речі повністю неприпустимі. Лікар не може відмовитися від надання медичної допомоги, медичний працівник не може відмовитися від надання медичної допомоги. Коли є виклик, вони їдуть, незважаючи ні на що виконують свій обов’язок”, — додав Степанов.

Міністр наголосив, що, на його думку, для медичних працівників у таких ситуаціях повинен бути наданий статус, який є у журналістів або інших службовців щодо виконання своїх обов’язків.

“Я вважаю, що покарання за напад на медичних працівників має дуже сурово каратися, і відповідні зміни до законодавства вже розроблені, і є у Верховній Раді. Дуже розраховуємо на прийняття цього законопроекту. Окрім того, МОЗ розробило зміни до відповідних законів, і зараз вони проходять погодження з членами уряду в якому будуть передбачено за потреби і за викликом медичних працівників супровід Національної поліції для здійснення виклику і здійснення своєї роботи”, — підсумував він.

Як раніше повідомлялося в УНН, у столиці зловмисник викликав лікарів для надання йому допомоги, з його слів, невідомий нібито розпилив йому в обличчя газ. Коли приїхали медики і почали надавати допомогу потерпілому в кареті “швидкої”, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив з ними конфлікт. Внаслідок цього двоє медиків отримали тілесні ушкодження.